Klub Musette repeteert in coronatijden

Ook de muzikanten van Klub Musette vonden dat het tijd werd om terug in groep te kunnen spelen. De wetgeving liet het toe, mits het respecteren van de onderlinge afstand. Daarom werd beslist om nog enkele repetities in te plannen voor de start van de zomervakantie. Dit zou een stimulans zijn om de zomerperiode door te komen en in september volledig opgeladen echt van start te gaan.Het repetitielokaal was al voorzien van allerhande aanpassingen om het zo corona-veilig mogelijk te maken. Een impressie zie je op bijgevoegde foto's. De opkomst was behoorlijk. Ook nieuwe muziekstukken lagen klaar, wat doet een dirigent immers in coronatijden. Het weerzien was een opluchting, evolueren we echt terug naar de pre-corona-tijd? Het samenspel stimuleerde en prikkelde ieders lust om te spelen. De nieuwe muziekstukken zijn een aanzet om tijdens de vakantieperiode met regelmaat thuis te oefenen. In september gaat deze accordeonvereniging terug van start met zijn repetities. De groep klaarstomen voor nieuwe optredens, wie weet zelfs de opname van een nieuwe CD.De groep bestaat uit meer dan 30 spelende leden, maar er is nog plaats. Mocht je interesse hebben om deel uit te maken van deze groep en jouw muzikale steentje bij te dragen, dan ben je van harte welkom. Het maakt niet uit welk instrument je bespeelt, of heb je een mooie zangstem. Neem vrijblijvend contact op met de dirigent, Peter Weda (Accordiola-Davidts), of met een van de leden van Klub Musette (www.volksmuziek-dilsen.eu). Er wordt al uitgekeken naar begin september. Ook luisteraars zijn welkom tijdens de repetities als de corona-maatregelen zich blijven versoepelen.