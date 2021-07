Ganzen dansen polonaise op smokkelmarkt

Zondag was de, uit Nederland afkomstige, ‘Ganzenfanfare’ op bezoek. De begeleiders lieten weten dat het een eerste optreden in het Maasland was, welk uiteraard grote aandacht en waardering kreeg.Onder begeleiding van ritmische muziek demonstreerden de dieren, statig slenterend, een show die men best kan vergelijken met de gekende reidans (polonaise) op de tonen van ‘Sur le pont d’Avignon’.De drukte van de bewonderaars deerde de dieren niet. Gedisciplineerd volgden ze, mooi geleid en gaggelend, de voorganger.Meer dan eens wandelde de groep het marktterrein af, gelegenheid voor de hobbyfotografen om een unieke foto te nemen.