Neos Hasselt in de ban van Shakespeare én ‘t (H)esselts

Op een 10-tal mooie plekjes in de binnenstad van Hasselt genoten de Neosleden van de toelichting die Francis De Lauré op luchtige wijze gaf bij Shakespeares leven, de achtergrond van de sonnetten of een lokaal verhaal dat gerelateerd kon worden aan een sonnet. Op elke locatie werd een sonnet voorgelezen uit Shakespeare én ‘t (H)esselts, een werk van Armand Schreurs die, samen met 9 bekende Hasselaren, 50 sonnetten van Shakespeare hertaalde. Shakespeare schreef die sonnetten in 1592 toen alle theaterhuizen door de pestepidemie in lockdown gingen. Met koffie en taart werd een heel gezellige en fijne namiddag afgesloten in het Usulinenhof.