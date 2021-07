Paal op Stelten gaat door met de nodige veiligheidsmaatregelen

Het aantal bezoekers is beperkt tot 2.500 per avond. Aan de inkom wordt de koorts gemeten. Op het terrein worden 400 tafels geplaatst. Rond elke tafel mag je met maximum 8 personen gaan staan. Je betreedt het terrein met mondmasker. Van zodra je aan één van de tafels staat, mag het mondmasker af. Binnen een cirkel rond de tafel mag je je bewegen of dansen. Bij een toiletbezoek of wanneer je drank gaat afhalen, gaat het mondmasker weer aan. Bij de afhaling van drank worden de afstandsregels bewaard.“Het is belangrijk dat alle opgelegde regels nageleefd worden. Met het voetbalterrein van Flandria Paal hebben we een groot terrein ter beschikking waardoor we een veilige opstelling kunnen waarborgen”, voegt Werner Janssen er nog aan toe. Voor info en ticketverkoop : www.paalopstelten.be