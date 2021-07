Zwitserland pakt alle medailles, Githa Michiels finisht niet: “Koers al na één ronde voorbij door stomme val”

Jolanda Neff heeft dinsdag de mountainbikewedstrijd bij de vrouwen op de Olympische Spelen in Tokio gewonnen. De 28-jarige Zwitserse haalde het met overmacht voor haar landgenotes Sina Frei (+1:11) en Linda Indergand (+1:19). Onze landgenote Githa Michiels haalde de finish niet.

Neff reed al na nauwelijks tien minuten wedstrijd weg van de tegenstand en bouwde haar voorsprong gestaag uit. De Zwitserse eindigde op de vorige Spelen, in Rio in 2016, al als zesde. Ze werd een jaar later wereldkampioene en is ook viervoudig Europees kampioene. Neff was in het verleden ook in het veld succesvol met een Zwitserse titel en winst in de GP Sven Nys, beiden in januari 2019. Ook op de weg werd ze al tweemaal nationaal kampioene.

Githa Michels haalde op haar tweede Spelen de finish niet. In Rio finishte ze nog als 21e, maar nu werd ze uit de race gehaald omdat haar achterstand op de leidster te groot werd en ze daarom gedubbeld dreigde te worden. “Dat ik ontgoocheld ben, is een understatement”, vertelde ze na de race. “Mijn koers was al na één ronde voorbij na een stomme valpartij. Ik heb me flink bezeerd aan mijn linkerschouder. Ik was helemaal mijn evenwicht kwijt. Nu nog kan ik nog niet helemaal recht zien. Mijn evenwicht lijkt nog steeds verstoord. We gaan zo meteen alles checken, maar vooral mentaal zal er oplapwerk nodig zijn, want de teleurstelling is groot.”

Michiels kwam al in de eerste ronde ten val — © BELGA

“Na mijn blessure heb ik er alles aan gedaan om hier zo goed mogelijk te staan en ik dacht dat het gelukt was. Fysiek voelde ik me goed, maar ik heb deze wedstrijd eigenlijk niet kunnen rijden. Na de crash was het immers meer lopen dan wat anders. Hoe het komt dat ik gevallen ben? Door de regen was het parcours helemaal veranderd en waren er nieuwe lijnen gemaakt. Die lijnen kende ik niet goed. Ik liet me verrassen, schoof weg en kwam hard neer. Dan weet je dat het al game over is. Ik lag toen al vijf minuten achter. Ik heb nog geprobeerd, want het zijn de Spelen, maar het ging gewoon niet, alles deed pijn. Het is heel teleurstellend.”, concludeert Michiels. Als toont ze meteen dat ze de moed niet laat zakken: “We moeten erdoor. Ik geef niet op en ga voor mijn volgende doelen. Ik wil naar Parijs. Afsluiten in schoonheid.”