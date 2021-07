Nederlandse lijdensweg in Tokio nog niet ten einde: “Onacceptabele omstandigheden” voor sporters in quarantaine-hotel

“In de laatste week van de voorbereiding zaten we met de uitbraak van de deltavariant”, ging Hendriks in op de mogelijke oorzaken van de zes besmette sporters. “En ook tijdens de verschillende reisdelen richting Tokio kan het gebeurd zijn. Op Schiphol, op luchthaven Narita, tijdens het vervoer naar het hotel en in het olympisch dorp. We hebben ons binnen TeamNL al voor vertrek goed voorbereid op de omstandigheden hier. De verplichte vaccinaties, we hebben het testbeleid strenger gemaakt. Zelfs zes dagen voor vertrek naar Tokio moesten sporters een negatieve test kunnen overleggen.”

Maar toch zijn een aantal sporters eenmaal in Tokio weer positief getest. Vijf van de zes leden van TeamNL die momenteel in een quarantainehotel in Tokio zitten omdat ze positief hebben getest op het coronavirus, zaten aan boord van dezelfde KLM-vlucht. “Maar de garantie dat daar de besmettingen vandaan komen, die is er absoluut niet”, aldus Hendriks. “Ik vind het heel riskant om de conclusie te trekken dat het in het vliegtuig is gebeurd. Het heeft ook niet onze focus om te achterhalen waar het gebeurd is, wij willen blijven zorgen voor sportprestaties.”

De betreffende atleten zijn in isolatie geplaatst, en de omstandigheden waaronder de positief geteste sporters zich bevinden, noemt Hendriks “zorgelijk en onacceptabel. Daarom hebben we de ambassadeur ingeschakeld om de zorg voor onze sporters in het quarantaine-hotel aan te kaarten. We zijn heel ongelukkig met de omstandigheden. En dan druk ik me heel timide uit”.

Problemen met eten en geen daglicht

Hendriks verduidelijkte: “De sporters zijn hun olympische droom al kwijt en worden ook nog eens in een onacceptabele situatie gezet. Er zijn problemen met het eten, ze zien geen daglicht. Om nog maar te zwijgen over de kleine hokjes waarin ze zitten. We hebben nooit informatie gekregen over quarantaineprotocollen, die we wél gevraagd hebben. Daarom gaan we nu opschalen naar een hoger niveau binnen het IOC. We proberen ons in te spannen om leuke dingen voor die zes te organiseren, zoals trainingsmaterialen, krachttrainingsspullen, goed voeding en spelletjes. Het is daar gewoon geen pretje.”

De Amerikaanse sportfederatie heeft zich aangesloten bij de klachten die de Nederlandse sportorganisatie (NOC*NSF) indiende bij het IOC.

Hendriks ging ook in op de maatregelen die TeamNL zelf al had genomen. “Hier staan de beste luchtzuiveraars, om de paar meter is er een pompje met handgel en we hadden zowel binnen als buiten onze eigen TeamNL-lounge. Die is nu gesloten. We hadden al zoveel mogelijk getracht sporters op eenpersoonskamers te leggen.”

“De grote lounge is alleen beschikbaar om koffie of thee te halen en mee te nemen”, zei Van den Hoogenband, chef de mission bij TeamNL. “Andere gemeenschappelijke ruimtes, waaronder de gymzalen, zijn alleen op afspraak te bezoeken.”

NOC*NSF heeft de sporters verzocht om zo veel mogelijk de trap te nemen in plaats van de lift en op drukke tijden de eetzaal te mijden. (vml)