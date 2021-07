Kortessem

Jos Punie, Daniel Bogaerts en Eugène Nicolaes van de heemkundige kring van Kortessem hebben de hoofden bij elkaar gestoken om samen een naslagwerk te schrijven over de rol van Kortessem in de Tweede Wereldoorlog. Resultaat is een boek van 500 bladzijden in twee delen. Ook een derde deel staat al in de startblokken.