Zeiler Wannes Van Laer is na vijf regatta’s 28e in de Laser-klasse. Dinsdag finishte hij in Fujisawa in de vierde proef als 14e en in de vijfde als 28e. Ook de zesde race zou dinsdag nog gezeild moeten worden, maar de start ervan is voorlopig uitgesteld.

Van Laer staat met 87 punten achter zijn naam. De Cyprioot Pavlos Kontides heeft met 17 punten de leiding in handen.