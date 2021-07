3X3 Lions al minstens zeker van kwartfinale na thriller en ‘buzzer beater’ tegen Polen

De 3X3 Lions zorgden in hun zevende en laatste groepswedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio weer voor een nagelbijter. België won met 16-14 van Polen. Thibaut Vervoort scoorde ‘at the buzzer’ de winnende punten. Vanavond weten de 3X3 Lions wie de opponent is in de kwartfinale.

Van de acht ploegen die deelnemen is België het enige amateurteam. Nick Celis, Thibaut Vervoort, Thierry Mariën en Raf Bogaerts zijn nu al zeker van de top 6 en kunnen zich vandaag nog plaatsen voor de halve finales. Doen ze dat, spelen ze morgen (woensdag) en op de slotdag van het 3X3 Olympisch basketbaltornooi altijd voor een medaille.

De vier leden van 3X3 Team Antwerp vormen de 3X3 Lions en zijn op het Aomi Urban Sports Park uitgegroeid tot de “chouchous” van de organisatie. Alle zeven groepswedstrijden waren een thriller en twee werden beslist na overtime. De Belgen wonnen vier wedstrijden waaronder tegen Letland, Nederland, ROC (Rusland) en Polen.

3X3 basketbal, de snelst groeiende teamsport ter wereld, kent een schitterend debuut als Olympische discipline in Tokio. De 3X3 Lions hebben perfect op de bal gespeeld en dan ook hun visitekaartje afgegeven. Vandaag nog een keer vlammen en morgen kunnen de kerels van “downtown Antwerp” voor een olympische medaille kampen.

Tegen Polen stonden de 3X3 Lions 11-14 in het krijt. In de laatste 70 seconden zette Thibaut Vervoort een scheve situatie recht. Hij scoorde 5 van zijn 11 punten in moneytime en stuwde België naar de winst. “Onze ambitie was top-6. Die hebben we ingevuld. Onze droom is de derde plaats. Daar gaan we nu naar op zoek,” aldus matchwinnaar Thibaut Vervoort.

Ze zijn nu zeker geplaatst voor de kwartfinales en mogen zelfs nog dromen van rechtstreekse kwalificatie voor de halve finales. Daarvoor moet Letland winnen van Nederland. Die match vindt plaats om 11u25.