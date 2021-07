Bilzerse Lianne Tan wint gemakkelijk eerste groepsduel op de Spelen

Lianne Tan (BWF 38) is goed begonnen aan het badmintontoernooi op de Olympische Spelen in Tokio. De dertigjarige Bilzerse haalde het in haar eerste groepswedstrijd in twee korte sets (21-6 en 21-8) van Thet Htar Thuzar (BWF 65) uit Myanmar.

Woensdag speelt Tan haar tweede (en laatste) match in poule M tegen de Indonesische Gregoria Mariska Tunjung (BWF 23). Beide speelsters wonnen hun eerste partij en kunnen in een onderling duel uitmaken wie zich plaatst voor de achtste finales. Enkel de groepswinnaar in de poule met drie stoot door.

Bij kwalificatie voor de laatste zestien treft Tan daar de winnares van groep N. Die bestaat uit de Thaise Ratchanok Intanon (BWF 6), het vijfde reekshoofd, de Maleisische Soniia Cheah (BWF 35) en de Hongaarse Laura Sarosi (BWF 74).

Het zijn voor Lianne Tan in Tokio al haar derde Spelen. In zowel Londen in 2012 als Rio in 2016 sneuvelde ze in de groepsfase.