Derde ronde is eindstation voor Alison Van Uytvanck, Spaanse Muguruza is te sterk

Met Alison Van Uytvanck is nu ook de laatste Belgische tennisser uitgeschakeld. Tegen de Spaanse Gabrine Muguruza (WTA 9) verloor Van Uytvanck in twee sets (4-6, 1-6).

In de eerste set begon onze landgenote moeizaam, waardoor ze meteen drie spelletjes moest prijsgeven. Een storm gooide evenwel roet in het eten, waardoor Van Uytvanck even kon bezinnen. Het leek te lonen, want ze kwam sterk uit de regenbreak. Meteen kwam ze terug tot 3-3. Uiteindelijk moest ze de eerste set toch met 4-6 aan Muguruza laten.

In de tweede set leek het beste eraf bij de Belgische. Muguruza stoomde snel door tot 1-4. Van Uytvanck spartelde nog even tegen, maar moest uiteindelijk haar meerdere erkennen in de Spaanse: 1-6.

Hoe dan ook kan Van Uytvanck terugblikken op een goed toernooi, nadat ze in de vorige ronde stuntte door Petra Kvitova uit te schakelen. (TM)