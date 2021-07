Ontdek hier de starttijden van Evenepoel, Van Aert en de andere favorieten voor de olympische tijdrit

Woensdag is het zover: dan weten we of Wout van Aert en/of Remco Evenepoel een olympische tijdritmedaille kunnen meenemen naar België. De renners krijgen twee keer een rondje van 22,1 kilometer voorgeschoteld. Ontdek hier de starttijden van de Belgen en de andere favorieten. Remco Evenepoel rolt als eerste Belg van het startpodium, Wout van Aert start een dik uur later aan zijn tijdrit.

7u59’00: Remco Evenepoel

8u56’30: Tom Dumoulin

8u59’30: Kasper Asgreen

9u01’00: Primoz Roglic

9u02’30: Geraint Thomas

9u04’00: Rohan Dennis

9u05’30: Remi Cavagna

9u07’30: Stefan Küng

9u08’30: Wout van Aert

9u10’00: Filippo Ganna

(TM)