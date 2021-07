Daar is de beruchte plank in het mountainbiken weer: bij de vrouwen blijft ze wél liggen...

Mathieu van der Poel moest gisteren een kruis maken over zijn olympische ambities na een lelijke val. Naar eigen zeggen was hij niet op de hoogte dat de plank die bij één van de zogenaamde drops lag, voor de race was weggehaald. Bij de vrouwen staat de olympische mountainbike-race vandaag op het programma. En geloof het of niet: de plank blijft vandaag wel liggen.

Bij de mannen werd de beruchte plank na de verkenning weggehaald, maar bij de vrouwen zal die ook tijdens de race op het parcours liggen. Dat meldt de Nederlandse wielerjournalist Thijs Zonneveld. Het zou de drop, waarbij er een afsprong van een steen gemaakt moet worden, gemakkelijker maken. We vermoeden dat Mathieu van der Poel eens goed zal vloeken als hij het nieuws hoort.

De mountainbike-race staat gepland om 8.00 uur. Githa Michiels is de enige Belgische deelneemster.(tjm)