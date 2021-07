Emma Plasschaert rukt op in olympische Laser Radial

Zeilster Emma Plasschaert staat na zes regatta’s op de zesde plaats in de Laser Radial op de Spelen in Tokio. De 27-jarige Oostendse finishte dinsdag in Fujisawa op een achtste, zesde en vijfde plaats in de drie races van de dag. Met 40 punten volgt de wereldkampioene van 2018 op 18 punten van de Deense leidster Anne-Marie Rindom. De Zweedse Josefin Olsson is op 12 punten tweede, de Nederlandse Marit Bouwmeester op 13 punten derde.