Isaura Maenhout en Anouk Geurts sluiten eerste dag skiff 49er FX af als vijfde

Isaura Maenhaut van Lemberge en Anouk Geurts hebben de eerste dag van de skiff 49er FX op de Spelen in Tokio dinsdag als vijfde afgesloten. De olympische debutanten waren met een zeventiende plaats gestart in de eerste regatta. Die uitslag viel al snel als schrapresultaat weg, na een derde en een vierde stek in de volgende twee races.