Alexander De Croo gelooft in grote evenementen indoor dit najaar

Zolang iedereen zich laat vaccineren, zullen grote indoorevenementen dit najaar nog kunnen plaatsvinden. Dat vertelde hij maandagavond op Studio Brussel. De radiozender organiseert namelijk zelf het evenement ‘I want to dance again’ in het Sportpaleis.

Hoewel de coronacijfers - zowel het aantal besmettingen als het aantal hospitalisaties - stijgen, moeten we volgens premier Alexander De Croo “er gewoon voor gaan”. Want als iedereen gemotiveerd is om zich te laten vaccineren, dan zouden volgens De Croo zulke evenementen mogelijk moeten zijn in de tweede helft van het jaar. “Als je dan niet-gevaccineerd naar een evenement gaat, dan is het eigenlijk je eigen risico”, zegt hij.

Hoewel in Nederland alle meerdaagse festivals gisteren geannuleerd werden, blijft De Croo voor ons land voorzichtig. ““Die zijn moeilijker, vooral als je een erg jong publiek hebt. Veel zestienjarigen zijn bijvoorbeeld nog niet volledig gevaccineerd. Veel festivals gaan wél door, ik hoop vooral dat volgend jaar veel festivals het overleefd hebben”, klinkt het nog.

(lto)