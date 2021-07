Dit hebt u deze nacht gemist: Casse speelt met vuur, geen finale voor Croenen, 17-jarige uit Alaska verbaast zwemwereld

Wat waren de hoogtepunten van afgelopen nacht?

Al zwemmen wat de klok vannacht sloeg, met héél wat beklijvende finales. Tom Dean is de nieuwe olympische kampioen op de 200 meter vrije slag bij de mannen. De 21-jarige Brit liep het voorbije jaar twee keer corona op. Een keer in september, een keer rond Nieuwjaar. De ziekte hield hem twee keer drie weken uit het zwembad. Maar in Tokio snelde hij in een tijd van 1:44:22 naar het goud, vier honderdsten van een seconde voor zijn landgenoot Duncan Scott. De Braziliaan Fernando Scheffer (1:44.66) griste het brons weg voor de neus van de 16-jarige Roemeense wonderboy David Popovici (1:44.68).

Tom Dean — © EPA-EFE

Lydia Jacoby won verrassend de 100 meter schoolslag. De 17-jarige Alaskaanse tikte aan in 1:04.95, 27 honderdsten sneller dan de Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker. De Amerikaanse Lilly King, titelverdedigster, wereldrecordhoudster en op de grote kampioenschappen sinds 2015 ongeslagen op de afstand, werd op 59 honderdsten derde. Jacoby was al één van de verrassingen in de jonge Amerikaanse selectie. Ze werd de eerste zwemster uit Alaska die erin slaagde zich voor de Spelen te plaatsen.

© REUTERS

Verder waren er ook olympische zwemtitels voor de 20-jarige Australische Kaylee McKeown in een olympisch record en voor de 24-jarige Rus Evgeny Rylov op de 100 meter rugslag. Het was voor het eerst sinds 1984 dat de olympische titel op de 100 meter rugslag niet door een Amerikaan veroverd werd.

In de halve finales van de 200 meter vrije slag bij de vrouwen zette het Australische fenomeen Ariarne Titmus alweer de snelste tijd neer. Titmus klokte af in 1:54.82 en was daarmee een halve seconde sneller dan grote rivale Katie Ledecky. Titmus had gisteren ook al Ledecky geklopt op de 400 meter vrije slag. De 32-jarige Italiaanse Federica Pellegrini plaatste zich trouwens met de zevende tijd ook voor de finale. Een straf nummer, want voor de olympische kampioene van 2008 zijn dit al haar vijfde Spelen.

Hoe verging het de Belgen?

Het was vooral uitkijken naar de eerste kampen van Matthias Casse. De Belgische wereldkampioen judo en nummer één van de wereld in de categorie tot 81 kilogram is één van de belangrijkste medaillekandidaten van ons land en vecht vandaag zijn olympisch toernooi.

Na 20 seconden had de queeste naar goud er kunnen opzitten, want hij werd meteen gevloerd door de Puertoricaan Adrian Gandia (IJF-33). Gelukkig was het enkel een waza-ari en scoorde Casse enkele seconden later al dezelfde score. In de extra tijd maakte onze 28-jarige landgenoot het vervolgens af met een ippon. Hetzelfde scenario in zijn achtste finale, waar de Zweed Robin Pacek (IJF-28) al snel een waza-ari scoorde, maar Casse al even vlug gelijkmaakte en de kamp over de streep trok in golden score. In de kwartfinale wacht de Rus Khubetsov of de Canadees Valois-Fortier. Als Casse verliest, is er nog altijd het vangnet van de herkansingen.

LEES OOK. Topfavoriet Matthias Casse komt met de schrik vrij in eerste ronde

© AP

Louis Croenen is er niet in geslaagd om zich als eerste Belgische man ooit te kwalificeren voor twee opeenvolgende individuele olympische finales op hetzelfde nummer. In zijn halve finale werd de 27-jarige Croenen in 1:56.67, ruim boven zijn Belgisch record (1:55.39), achtste en laatste. Zijn tijd was de traagste van zestien halvefinalisten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

LEES OOK. Geen nieuwe olympische finale voor zwemmer Louis Croenen

© BELGA

Een dag na de vierde plek van Marten Van Riel bij de mannen werd de 30-jarige Valerey Barthelemy tiende in het vrouwentriatlon. De Belgisch-Amerikaanse atleten deed in tegenstelling tot Van Riel nooit echt mee voor het podium. Claire Michel, de tweede Belgische aan de start, had last van krampen en finishte als 34e. Het goud ging naar Flora Duffy, die Bermunda het allereerste goud ooit schonk.

LEES OOK: Valerie Barthelemy eindigt tiende in olympische triatlon, Flora Duffy bezorgt Bermuda allereerste goud ooit

© BELGA

De match van tennisster Alison Van Uytvanck in de derde ronde tegen de Spaanse topper Garbiñe Muguruza werd geplaagd door de tropische storm die momenteel over Tokio raast. De partij begon met vertraging en werd bij een 3-0-voorsprong voor Muguruza in de eerste set stilgelegd.

Nog iets leuks dat u gemist heeft?

De openingsceremonie werd meteen ook het enige hoogtepunt voor Pita Taufatofua, de geoliede spierbundel uit Tonga. Taufatofua stal afgelopen vrijdag voor de tweede Spelen op een rij de show door als vlaggendrager in blote bast op te dagen, maar werd dinsdag in zijn eerste kamp van het taekwondo meteen uitgeschakeld door Rus Vladislav Larin.

© ISOPIX

Dit staat er vandaag nog op het programma

7u00: judo mannen -81kg, kwartfinales met Matthias Casse

7u40: 3x3 Basketbal groepswedstrijd mannen, Nick Celis, Thierry Mariën, Rafael Bogaerts en Thibaut Vervoort

8u: Mountainbike crosscountry vrouwen, Githa Michiels

10u20: Basketbal groepswedstrijd vrouwen, Belgian Cats tegen Australië

11u25: Hockey groepswedstrijd mannen, Red Lions tegen Zuid-Afrika

12u45: Turnen teamfinale vrouwen, Nina Derwael, Jutta Verkest, Lisa Vaelen en Maellyse Brassart

14u: 3x3 Basketbal kwartfinale mannen, Nick Celis, Thierry Mariën, Rafael Bogaerts en Thibaut Vervoort