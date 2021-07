Matthias Casse ondanks schouderblessure naar halve finale op Olympische Spelen

Judoka Matthias Casse heeft zich dinsdag op de Olympische Spelen in Tokio voor de halve finales geplaatst in de klasse tot 81 kilogram. Dat gebeurde voor de derde keer op een rij met een golden score (extra tijd). In de kwartfinale rekende Casse af met de Rus Alan Khubetsov (IJF-8). Opvallend: onze landgenoot vecht in Tokio met een schouderblessure die hij op training opliep en die hem de voorbije dagen verhinderde om voluit te trainen.

Na 20 seconden had de queeste naar goud er kunnen opzitten, want Casse werd in zijn eerste kamp meteen gevloerd door de Puertoricaan Adrian Gandia (IJF-33). Gelukkig was het enkel een waza-ari en scoorde Casse enkele seconden later al dezelfde score. In de extra tijd maakte onze 28-jarige landgenoot het vervolgens af met een ippon.

Hetzelfde scenario in zijn achtste finale, waar de Zweed Robin Pacek (IJF-28) al snel een waza-ari scoorde, maar Casse al even vlug gelijkmaakte en de kamp na 7 minuten en 11 seconden over de streep trok met een ippon in golden score.

In de kwartfinale volgde een intense strijd met de Rus Alan Khubetsov (IJF-8). Geen van beide judoka’s slaagde erin om te scoren, maar omdat de Rus in de golden score zijn derde bestraffing kreeg mag Casse naar de halve finale. Die wordt omstreeks 10 uur gevochten en daarin wacht de Japanner Nagase of de Duitser Ressel. Als Casse verliest, is er nog altijd het vangnet van de herkansingen.

