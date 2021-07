Geen nieuwe olympische finale voor zwemmer Louis Croenen: “Ik wist dat ik iets moest proberen”

Louis Croenen is er dinsdag op de Spelen in Tokio niet in geslaagd zich voor de finale van de 200 meter vlinderslag te plaatsen. In zijn halve finale werd hij in 1:56.67, ruim boven zijn Belgisch record (1:55.39), achtste en laatste. Zijn tijd was de traagste van zestien halvefinalisten.

Na 100 meter keerde Croenen nog als tweede, op Belgische recordkoers, maar in de tweede wedstrijdhelft zakte hij weg. Vijf jaar geleden zwom Croenen in Rio de Janeiro wel de finale. Daarin werd hij toen achtste.

De 27-jarige Kempenaar speelde met een heel snelle start alles of niets maar kon zijn inspanning niet volhouden. Uiteindelijk tikte hij als zestiende en traagste aan. “Ik wist dat ik iets moest proberen om sneller te zwemmen maar de laatste vijftig meter kreeg ik het moeilijk. Ik had ook geen supergevoel. Je probeert dat te negeren maar op een bepaald moment krijg je toch een klop”, vertelde Croenen na afloop.

Maandagavond had Croenen in de reeksen 1:55.78 gezwommen. Een dag later moest hij tevreden zijn met 1:56.67. “Met 1:55.31 haal je vandaag de finale. Als ik mijn tijd van gisteren kan herhalen, zit ik er misschien dichterbij. Over mijn chrono van vandaag ben ik sowieso wel ontgoocheld. Ik ben een seconde trager dan gisteren.”

Croenen had vooraf gezegd te hopen dat hij net als in Rio de finale zou bereiken. “Maar ik wist dat het moeilijk zou worden. Ik had wel graag een Belgisch record gezwommen”, geeft hij toe. Dat record van Croenen staat sinds het WK van 2015 op 1:55.39.

Croenen neemt in Tokio ook nog deel aan de 100 meter vlinderslag. De batterijen opladen zal wel lukken, verzekert hij, en ook hier mikt hij op een nieuwe Belgische besttijd. In april verbeterde Croenen zijn record in Eindhoven tot 52.00. “Ik heb nu twee dagen. Het doel is mijn Belgisch record. Top zestien en een plaats in de halve finales wordt sowieso moeilijk.”

Ronald Gaastra: “Halve finale was maximaal haalbare voor Louis”

Coach Ronald Gaastra vond Louis Croenen dinsdag een “moedige wedstrijd” zwemmen in de halve finales van de 200 meter vlinderslag op de Olympische Spelen in Tokio. Na een snelle start speelde de Kempenaar een hele tijd mee voor de finale, maar in de laatste vijftig meter was het verval te groot.

“Hij vertrekt lekker, iets te snel, al is dat achteraf makkelijk concluderen, en dat betaalt hij in zijn laatste vijftig. Dat is zonde”, vertelde Gaastra. “Zeker als je ziet dat 1:55.3 volstaat voor de finale. Dat had ik vooraf ook zo ingeschat. Die tijd zit erin, daar ben ik van overtuigd. Een ‘gutsy swim’, dat is goed, kan ik zeker niets over zeggen. Achteraf gezien was hij misschien beter wat rustiger vertrokken zodat hij meer overhield in de laatste vijftig en had hij wellicht de finale gehaald. Maar dat zijn ‘als’ en ‘dat’.”

Croenen mikte vooraf op een verbetering van zijn Belgisch record, maar dat komt niet op bestelling benadrukt Gaastra. “Dat is moeilijk, zeker op dit soort wedstrijden. Je zwemt hier ook voor de plaatsen, om in de finale te geraken. Dat is een andere manier van racen.”

Ook de finale halen, en dus even goed dan als in Rio, zat er niet in voor Croenen. “Ik denk dat de halve finale het maximaal haalbare was”, stelt Gaastra. “Hij heeft de twintigste inschrijvingstijd en gaat er als zestiende uit. We staren ons blind op zijn tijd uit 2015 (toen Croenen op het WK zijn BR zwom) maar dat is zes jaar geleden. Intussen is hij zes jaar ouder en dat voel je ook in de recuperatie. Dit seizoen heeft hij eigenlijk heel goed gepresteerd. Hij groeide van 1:56 naar 1:55. De stap naar het Belgische record heeft hij niet gezet, maar de Spelen zijn daar ook de wedstrijd niet voor.”

Croenen komt in Tokio nog in actie op de 100 meter vlinderslag. “De knop omdraaien wordt niet gemakkelijk”, geeft Gaastra toe. “Maar het is een bijnummer voor hem. Hij moet nu zijn emoties een plaats geven. Daarna kan hij nog een keer knallen. Hopelijk komt hij in de buurt van zijn besttijd maar ook dat zal waarschijnlijk niet volstaan om door te gaan naar de halve finales.”

© BELGA

© BELGA