Russen Rylov en Kolesnikov houden Murphy van nieuwe olympische titel op 100 meter rug

De 24-jarige Rus Evgeny Rylov heeft dinsdag de 100 meter rugslag gewonnen op de Olympische Spelen in Tokio. In 51.98, een Europees record, hield hij zijn landgenoot Kliment Kolesnikov twee honderdsten achter zich. De Amerikaanse titelverdediger Ryan Murphy moest op 21 honderdsten met brons vrede nemen. Het is voor het eerst sinds 1984 dat de olympische titel op de 100 meter rugslag niet door een Amerikaan veroverd wordt.