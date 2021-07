Valerie Barthelemy eindigt tiende in olympische triatlon, Flora Duffy bezorgt Bermuda allereerste goud ooit

De 33-jarige Bermudaanse Flora Duffy heeft dinsdagochtend in Tokio de olympische titel in het triatlon gewonnen. Het is de eerste gouden medaille voor een atleet uit Bermuda. Valerie Barthelemy eindigde knap tiende, Claire Michel werd 34e.

Duffy won in 1 uur, 55 minuten en 36 seconden na 1.500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen. Het zilver was op 1:14 voor de Britse Georgia Taylor-Brown (1u56:40), het brons op 1:27 voor de Amerikaanse Katie Zafares (1u57:03).

De Belgisch-Amerikaanse Valerie Barthelemy (1u58:49) finishte op 3:13 van de winnares en bezorgde België na Marten Van Riel een dag eerder ons land een tweede plek in de top-tien in het olympisch triatlon.

Amper 34 atletes liepen de wedstrijd uit. Bij hen ook Claire Michel, die tijdens het lopen door krampen geplaagd werd. 15:29 na Duffy kwam ze over de eindmeet. Michel moest met een rolstoel worden afgevoerd. Barthelemy en Michel nemen samen met Marten Van Riel en Jelle Geens zaterdag deel aan de gemengde aflossing.

De weersomstandigheden maakten de wedstrijd extra zwaar. Niet de hitte, maar de regen maakte het de atleten lastig. Wegens de doortocht van een tropische storm werd de wedstrijd met een kwartier vertraagd, terwijl er aanvankelijk voor een vroeg aanvangsuur gekozen was vanwege de verwachte hitte.

De Britse Jessica Learmonth, uiteindelijk negende, kwam naar goede gewoonte al eerste uit het water. Barthelemy deed dat als 17e, Michel als 27e. In het fietsen slaagden de Belgen er niet in aansluiting te maken bij een kopgroep van zeven. Die bestond uit de Britten Jessica Learmonth en Georgia Taylor-Brown, de Amerikanen Summer Rappaport en Katie Zaferes, de Braziliaanse Vittoria Lopes, de Duitse Laura Lindemann en de Bermudaanse Flora Duffy. Rappaport moest de zes anderen laten rijden. Taylor-Brown kende in de slotfase materiaalpech en moest daardoor met een achterstand aan het lopen beginnen. Om Duffy nog te achterhalen kwam ze te laat. Barthelemy begon als zevende aan het lopen, op 1:01, Michel als 29e op 4:52. Barthelemy zakte al snel terug naar de tiende plaats, maar kon die wel vasthouden, voor Michel zat meer dan uitlopen er niet in.

© AFP

© AP

© BELGA

© BELGA

© BELGA