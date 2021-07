AFF vervolledigt affiche met talent uit land van de Rijzende Zon

Terug naar AF(F), is dit jaar het motto van het gratis Genkse Absolutely Free Festival. Tegelijk gaat het richting Verre Oosten, met vijf beloftevolle acts die duidelijk de sojasaus in het land van de Rijzende Zon halen. Vervolledigen de affiche: de Japanse experimentele saxofoniste Shoko Igarashi, de knallende electronica van Yokocho en Osaka Riot, geluidsarchitect Niels Orens en Fūro. Eerder kondigde het festival al bands als Aili, Meetsysteem, Lo-Lee-Ta (vrijdag), Penelope Isles, The Guru Guru en Personal Trainer (zaterdag) aan.

Deze kleinere editie van AFF vindt plaats op 6 en 7 augustus aan C-mine in Genk. Hoewel het festival gratis blijft voor wie drie gebruikte batterijen meebrengt, dien je een plaatsje te reserveren voor je bubbel. Daarbij wordt per bezoeker een drankwaarborg van 10 euro per dag gevraagd, die wordt omgezet in bonnetjes. jbou

Alle info: www.absolutelyfree.be