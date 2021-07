In Barcelona, dat momenteel donkerrood kleurt, geldt opnieuw een avondklok. — © REUTERS

Hasselt

Steeds meer Europese landen lichten oranje of rood op. “Vooral de toeristische hotspots, zoals Spanje, Portugal of Cyprus hebben slechte cijfers, waardoor de kans op besmetting er veel groter is”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs. Is het dan wel verstandig om naar die zones te reizen?