De Vlaamse Milieumaatschappij plaatste beluchters aan het Schulensmeer om opnieuw zuurstof in het water te krijgen en zo de vissterfte en geurhinder tegen te gaan. — © Koen Luts

Lummen/Halen/Herk-de-Stad

Nu het water langzaamaan wegtrekt, klagen veel bewoners uit West-Limburg over een penetrante geur die in de omgeving hangt. “De oorzaak is zuurstofarm water”, legt Koen Martens van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) uit.