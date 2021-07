Diepenbeek

Komende zaterdag 31 juli mogen in Diepenbeek 3.000 festivalgangers feesten zonder mondmasker of afstandsregels. Toch als ze kunnen bewijzen dat ze twee weken geleden volledig zijn gevaccineerd of een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Het is daarmee het grootste erkende testevent van Vlaanderen.