Vader Van der Poel over plankjesgate: “Ik heb Mathieu nooit op een leugen kunnen betrappen, dus ik geloof zijn versie”

Toen Mathieu van der Poel de Strade Bianche won, was vader Adrie aan het snoeien in de tuin. Toen Mathieu ten val kwam in de mountainbikeproef in Tokio, zat Adrie in de auto op weg naar een sponsorevent. “Het is erg sneu voor hem en de mensen die hier zo lang mee bezig geweest zijn, maar laten we het positief bekijken en dat is dat hij snel weer zal kunnen fietsen.”