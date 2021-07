VIDEO. 13-jarige olympische vicekampioene skateboarden ging zes jaar geleden al viraal dankzij skatelegende Tony Hawk

Skate-legende Tony Hawk merkte vice-olympische kampioene Rayssa Leal zes jaar geleden al op. De nu 13-jarige Leal ging toen viraal nadat Hawk haar had gespot op Instagram. Hawk deelde een video waarin de Braziliaanse trucjes deed op haar skateboard met een prinsessenkleed aan. Leal veroverde in Tokio zilver in de street in het skateboarden. Bekijk hieronder de video die viraal ging dankzij Hawk.