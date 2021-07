Zanger James Blunt ondervindt bijzondere neveneffecten van coronabehandeling

Zanger James Blunt (47), bekend van zijn hit You’re beautiful, heeft begin juli corona opgelopen. Ondertussen is hij aan de beterhand, maar de behandeling met steroïden blijkt een opvallend neveneffect te hebben. “Door het gebruik van dat spul heb ik een kleinere penis gekregen”, vertelde hij volgens The Sun. “Ik bedoel, nog kleiner. Ik heb sowieso al niet zo’n grote.” Nu is de Brit natuurlijk niet vies van een grapje meer of minder.

Wel liet hij optekenen last te hebben van zijn stem. Blunt had nog maar één coronaprik gekregen. “Ik dacht dat daarmee een coronabesmetting veel minder erg zou zijn. Maar dat viel flink tegen. Ik kon amper nog praten.” Twee grote concerten in de Londense Royal Albert Hall konden afgelopen weekend doorgaan, maar Blunt moest tussen de nummers steeds even op adem komen. (tove)