‘Fast & furious 9’ succesvolste film sinds uitbraak coronavirus

‘Fast & furious 9’ is de eerste film sinds de uitbraak van de pandemie die meer dan een half miljard dollar in het laatje brengt.

Zelfs na negen films krijgen we duidelijk niet genoeg van The fast and the furious. Het negende deel in de succesvolle filmfranchise heeft wereldwijd meer dan 500 miljoen euro opgebracht. Het is daarmee de allereerste blockbuster sinds het uitbreken van de pandemie die internationaal zo hoog weet te scoren.

Uiteraard duurde het veel langer om die mijlpaal te bereiken dan bij de vorige delen. Bomvolle bioscoopzalen zijn in veel landen nog steeds uit den boze. Hoewel erg succesvol, is onlangs aangekondigd dat de elfde film de laatste zal worden. Aan het tiende deel is men nu aan het werken. Hoofdrolspeler Vin Diesel wijdt intussen al bijna twintig jaar van zijn carrière aan de actiefilms. (tove)