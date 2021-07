Vlaamse horrorfilm ‘Yummy’ wint prijs in Slovenië

Potten brak hij destijds niet, maar de horrorfilm Yummy heeft op het Grossmann Fantastic Film & Wine Festival in Slovenië de prijs voor de beste film in de wacht gesleept. De eerste Vlaamse zombiefilm met hoofdrollen voor Bart Hollanders, Maaike Neuville en Clara Cleymans kreeg de Vicious Cat Award voor ‘de uitstekende mengeling van humor en horror’, aldus de jury.

De film, die eind 2019 in onze zalen te zien was, gaat over een Vlaams koppel in een Europese plastische chirurgiekliniek. Eens ter plaatse blijken er gruwelijke en bloederige taferelen plaats te vinden. Yummy was het langspeelfilmdebuut van Lars Damoiseaux. (tove)