Nog zeker tot donderdag geen zwaar verkeer over brug in Maaseik, maar schade door overstroming lijkt mee te vallen. — © TV Limburg

In Maaseik is vandaag een inspectie van de brug over de Maas gebeurd. Ingenieurs controleren of er schade is door de hoge waterstand en de sterke stroming van vorige week. Autoverkeer kan inmiddels al een week terug de brug gebruiken, maar zwaar verkeer wordt nog altijd omgeleid, tot dat de stabiliteit geverifieerd is.