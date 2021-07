OVERZICHT. Deze Belgen komen vannacht en dinsdag in actie, tweede medaille in aantocht?

De Belgische atleten zetten hun medaillejacht in Tokio verder. Na de zilveren medaille van Wout van Aert kan Matthias Casse dinsdag voor de tweede Belgische medaille zorgen. De judoka is als regerend wereldkampioen één van de topfavorieten voor goud in de gewichtsklasse tot 81 kilogram. Verder beginnen ook de Belgian Cats aan hun Olympisch toernooi en turnen de Belgische vrouwen hun teamfinale. Hieronder een compleet overzicht van het Belgische geweld op dinsdag.

23u30 (maandag): Triatlon vrouwen, Valerie Barthelemy en Claire Michel

In het triatlon werken Claire Michel en Valerie Barthelemy hun individuele wedstrijd af. Mogelijk putten ze vertrouwen uit de fraaie vierde plaats van Marten Van Riel bij de mannen.

4u: Tennis enkelspel vrouwen derde ronde, Alison Van Uytvanck

Alison Van Uytvanck (WTA 59) stuntte in de tweede ronde van het tennistoernooi tegen Petra Kvitova (WTA 13). In de achtste finales kijkt ze met de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 9) opnieuw een topper in de ogen.

4u19: Judo 81 kg mannen, Matthias Casse

Voor Matthias Casse is dinsdag de dag aangebroken waar hij naar eigen zeggen al vijf jaar naartoe werkt. Op de Olympische Spelen in Tokio doet hij een gooi naar goud in de klasse tot 81 kg.

Wereldkampioen Casse heeft met de Israëliër Sagi Muki en de Georgiër Tato Grigalashvili, respectievelijk tweede en derde op de IJF-ranking, enkele te duchten tegenstanders. Casse kan hen dankzij een gunstige loting wel pas in de finale tegenkomen.

De finale vindt plaats om 11u50, de wedstrijden voor brons om 11u33 en 11u42.

4u35: Zwemmen 200 meter vlinderslag halve finale mannen, Louis Croenen

Louis Croenen duikt voor de tweede keer het olympisch bad in voor de halve finales van de 200 meter vlinderslag. Hij stootte maandagavond door met de veertiende tijd. Even goed doen als in Rio, de finale bereiken, wordt een hele klus.

5u05: Zeilen 49er FX vrouwen, Isaura Maenhout en Anouk Geurts, Laser Radial vrouwen, Emma Plasschaert

5u15: Zeilen Laser mannen, Wannes Van Laer

In het zeilen gaan de drie Belgische boten het water op in de baai van Enoshima. Emma Plasschaert werkt regatta’s vijf en zes in de Laser Radial af, Wannes Van Laer is toe aan de vierde, vijfde en zesde race in Laser en Isaura Maenhaut/Anouk Geurts zeilt de eerste drie regatta’s in de 49er FX.

Omdat dinsdag een doortocht van tropische storm Nepartak wordt voorspeld, zullen sommige wedstrijden in open lucht mogelijk niet kunnen doorgaan.

5u40: Badminton vrouwen, Lianne Tan

Badmintonster Lianne Tan (BWF 38) begint aan haar derde Spelen met een wedstrijd tegen de Birmaanse Thuzar Thet Htar (BWF 65), in theorie haar zwakste opponente.

7u40: 3x3 Basketbal groepswedstrijd mannen, Nick Celis, Thierry Mariën, Rafael Bogaerts en Thibaut Vervoort

De 3x3 Belgian Lions spelen hun zevende en laatste groepsmatch tegen Polen. Ze wonnen al drie keer en zijn al verzekerd van de kwartfinale. De wedstrijd tegen Polen zal uitmaken wie de tegenstander in de kwartfinale wordt.

8u: Mountainbike crosscountry vrouwen, Githa Michiels

Githa Michiels vertegenwoordigt ons land in het mountainbiken. Voor Michiels zijn het haar tweede Olympische Spelen, ze hoopt beter te doen dan haar 21ste plaats in Rio. Haar grootste succes kende ze in 2018, toen ze brons pakte op het Europees Kampioenschap.

10u20: Basketbal groepswedstrijd vrouwen, Belgian Cats

De Belgian Cats maken dinsdag hun langverwachte debuut op de Olympische Spelen. Emma Meesseman en co nemen het in hun eerste wedstrijd meteen op tegen favoriet Australië.

11u25: Hockey groepswedstrijd mannen, Red Lions

De Red Lions kenden een uitstekende start van het hockeytoernooi. Zowel Nederland als Duitsland gingen voor de bijl. Dinsdag kunnen ze hun vormpeil verder aanscherpen tegen Zuid-Afrika.

12u45: Turnen teamfinale vrouwen, Nina Derwael, Jutta Verkest, Lisa Vaelen en Maellyse Brassart

De Belgische turndames kwalificeerden zich met een knappe vijfde plaats voor de teamfinale, dinsdag willen ze hun sterke prestaties van de kwalificatieronde herhalen.

14u: 3x3 Basketbal kwartfinale mannen, Nick Celis, Thierry Mariën, Rafael Bogaerts en Thibaut Vervoort

