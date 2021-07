Argentijnse schermster gaat na uitschakeling in op huwelijksaanzoek van coach

De Argentijnse schermster Maria Belen Perez Maurice ging maandag van de hel naar de hemel op de Olympische Spelen in Tokio. Ze slaagde er niet in om de eerste ronde te overleven, maar werd na afloop wel ten huwelijk gevraagd door haar partner/trainer, waarop ze haar jawoord gaf.

Belen, die op drie deelnames aan de Spelen geen enkele medaille haalde, stond de Argentijnse pers teleurgesteld te woord, tot plots haar levensgezel Lucas Saucedo in beeld verscheen en achter haar een papier de lucht in stak met de woorden ‘Wil je met me trouwen?’.

“Ik wist niet wat te zeggen. Ik dacht bij mezelf: ‘Zeg ja, al die mensen kijken naar ons’“, verklaarde Saucedo, al 17 jaar haar partner. Aansluitend knikte de schermster instemmend met haar hoofd, omhelsde ze haar toekomstige echtgenoot en stond ze de pers duidelijk geëmotioneerd opnieuw te woord.

Saucedo was niet aan z’n proefstuk toe. In 2010 rook hij al een keer eerder zijn kans, op het WK in Parijs, toen niet in het bijzijn van camera’s. Het antwoord was toen een pak minder overtuigend met: “Is dit een grap?”.