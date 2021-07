Gigantische sisser voor Mathieu van der Poel: hoe de olympische droom exact 9 minuten duurde

Geen gouden medaille, wel al heel vroeg in de wedstrijd een pijnlijke val, veel blauwe plekken en uiteindelijk een opgave. Missie Tokio is voor Mathieu van der Poel (26) op een gigantische sisser uitgedraaid. Hoe kan het toch dat hij niet wist dat er op die bewuste plaats geen plank meer lag? Die vraag zal Van der Poel nog heel lang achtervolgen. Christoph Roodhooft, zijn Vlaamse begeleider in Tokio, zucht: “Heel spijtig dat het op zo’n domme manier moet aflopen.”