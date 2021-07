Cristiano Ronaldo opnieuw aanwezig bij Juventus, Romelu Lukaku sluit aan bij Inter

Juve-aanvaller Cristiano Ronaldo heeft maandag in Turijn zijn medische keuring doorstaan, samen met vier andere spelers die deelnamen aan het EK. Ook landskampioen Inter mocht zijn EK-gangers weer op training verwelkomen. Onder hen ook aanvaller Romelu Lukaku, sinds kort terug in Italië na een vakantie in onder meer de Verenigde Staten en de Caraïben. De 28-jarige spits begint aan zijn derde seizoen in de Serie A.