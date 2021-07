Bekende antivaxxer sterft aan Covid-19

Harmon was een bekend lid van de megakerk Hillsong in Californië en verkondigde aan zijn duizenden volgens op Twitter dat hij het Covidvaccin niet nodig had. In juni schreef hij nog dat hij “99 problemen heeft maar een vaccin is daar niet bij.”

Afgelopen week werd Harmon in het ziekenhuis opgenomen met een zware longontsteking. Die was volgens buitenlandse media veroorzaakt door een besmetting met het coronavirus.

In de dagen voor zijn dood postte Harmon nog verschillende foto’s op sociale media over zijn strijd in het ziekenhuisbed. Hij moest geïntubeerd worden. “Weet niet wanneer ik wakker zal worden”, voegde hij eraan toe. “Zelfs de kleinste inspanning doet mijn hart op hol slaan en ik kan niet zonder zuurstof.”

Harmon bleef vasthouden aan het feit dat hij geen vaccin wou. “Mijn geloof zal mij beschermen”, klonk het. maar hij heeft ondertussen de strijd met Covid-19 verloren. De leider en oprichter van de Hillsong Church, Brian Houston, roept nu alle leden van zijn kerkgemeenschap op om te luisteren naar de artsen.(sgg)