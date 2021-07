De hoogtepunten van dag 4: van succesvolle Belgen tot ijzersterke Tom Pidcock

1. Tom Pidcock wint mountainbikewedstrijd, drama voor Van der Poel

Tom Pidcock (21) etaleerde vandaag nog maar eens zijn supertalent en pakte olympisch goud in het mountainbiken. De Brit imponeerde van begin tot einde en kwam solo over de streep, het zilver was voor de Zwitser Mathias Flückiger en het brons voor de Spanjaard Valero Serrano. Belgisch kampioen Jens Schuermans finishte op de 18de plaats.

De pechvogel van de dag was Mathieu van der Poel, die al na tien minuten zwaar ten val kwam. De Nederlander begon als één van de topfavorieten aan zijn olympische droom, maar verloor dus al snel heel veel tijd. In eerste instantie probeerde hij nog verder te rijden, maar zijn achtervolging was zinloos.

2. NBA-ster Luka Doncic schrijft geschiedenis met Slovenië

Het Sloveens basketbalteam heeft zijn eerste wedstrijd ooit op de Olympische Spelen gewonnen van Argentinië, met dank aan Luka Doncic (22). De Sloveense superster scoorde liefst 48 punten, dat is het op één na het hoogste aantal ooit in een wedstrijd op de Olympische Spelen. Luka Magic kon het record van de Braziliaan Oscar Schmidt (55 punten) verbroken hebben, maar kwam de laatste vier minuten niet meer in actie. “De overwinning is het belangrijkste, ik ben niet bezig met persoonlijke records”, zei de Sloveen er zelf over.

3. Zinderende zwemfinale: 20-jarige Titmus klopt topfavoriete Ledecky op 400 meter vrije slag

De grote favoriete en regerend olympisch kampioene Katie Ledecky (24) moest vannacht de duimen leggen voor Ariarne Titmus. De 20-jarige Australische lag 3/4e van de race op de tweede plaats, maar kwam in de laatste 100 meter nog over de Amerikaanse Ledecky. Met 3’56”69 zwom ze naar de tweede beste tijd ooit op de 400 meter vrije slag. Een bijzonder knappe prestatie.

De Australische coach van Titmus wist met zijn vreugde geen blijf:

Bij de mannen maakte Adam Peaty zijn favorietenrol op de 100 meter vrije slag wel waar, de 26-jarige Brit verlengde zijn olympische titel.

4. Belgian Lions 3x3 winnen van Nederland en plaatsen zich voor kwartfinale

De Belgische 3x3 basketbalmannen zijn hartjes aan het veroveren op deze Spelen. Vooraf was de nieuwe olympische discipline nog onbekend in ons land, maar dat is dankzij de sterke prestaties van de Lions al niet meer het geval. In een spannende wedstrijd tegen onze Noorderburen trokken de Belgen aan het langste eind. Het werd 17-18 na verlengingen waarin Thibaut Vervoort de winnende tweepunter maakte en de Belgen van de kwartfinale verzekerde. De laatste groepswedstrijd tegen Polen (dinsdagochtend) zal bepalen tegen wie de Belgen uitkomen in de kwartfinale, die ook nog dinsdag op het programma staat.

5. Alison Van Uytvanck stunt tegen Kvitova

Het was een succesvolle dag voor de Belgen, want ook tennisster Alison Van Uytvanck (WTA 59) pakte uit met een stunt. Voor de eerste keer ooit kon ze de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 13) kloppen. De 27-jarige Vlaams-Brabantse haalde het na een veldslag van twee uur en twaalf minuten tennis in drie sets (5-7, 6-3 en 6-0). In de derde ronde wacht de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 9), met wie ze nog een eitje te pellen heeft na verlies in de eerste ronde van het dubbelspel. Van Uytvanck is nog de enige Belgische vertegenwoordiger in het tennis in Tokio. Ze won zondag haar eerste ronde van de Servische Ivana Jorovic (WTA 307).

