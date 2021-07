Meisje schrikt zich een ongeluk wanneer meeuw in haar gezicht vliegt tijdens attractie — © ViralHog via KameraOne

De dertienjarige Kiley schrok zich een hoedje toen ze een rit maakte op een katapult-attractie in New Jersey. Samen met haar jarige vriendin Georgia werd ze de lucht ingeschoten, waarna een meeuw plots in haar gezicht vloog. Ze raakte heel even in paniek, maar kon de vogel al snel wegtrekken.

“Het voelde erg licht aan”, reageerde ze achteraf aan lokale media. “Ik heb er enkel een klein schrammetje aan overgehouden.” Haar vriendin had ondertussen helemaal niks in de gaten. “Ik kijk er nu al naar uit om naar de video te kijken”, zei Kiley nog tegen Georgia toen ze in de attractie zaten. De opvallende beelden kwamen later ook op sociale media terecht, waar ze al honderdduizenden keren werden bekeken.

Kiley zelf kan lachen met het voorval. “Ik wilde eigenlijk altijd al een zeemeeuw vangen”, verklaarde ze. “Ik zag het al vele mensen proberen op het internet, en dat leek me weleens cool.”

