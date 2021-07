Samana Leut op bezoek in tuin van 91-jarige Jan

“Deze keer genoten we van een rondleiding door ons trouw lid Jan van Bussel. Hij ontving ons met open armen in zijn charmante tuin waarin hij op 91-jarige leeftijd nog altijd actief bezig is”, klinkt het bij de Samana-leden. “Dit is zijn paradijs”, vertelt Jans zoon. “Eyecatcher is de 50 jaar oude achtkantige miniatuurmolen naast een prachtige vijver met brugje in het midden van een groot grasperceel.” Jan was van 1948 tot 1990 dé stielkenner-molenaar in Meeswijk en daarover vertelt hij nog steeds met veel enthousiasme. Zijn zoon nam na hem deze stiel over, uiteraard met de ondersteuning van zijn vader.

De houten windmolen ‘Nieuw Leven’ uit 1801, waarin zijn levenswerk zich afspeelde, is en blijft een esthetische blikvanger op de grens van Meeswijk en Leut en wordt nog steeds als cultuurhistorisch belang beschouwd. Binnenkort krijgt deze standaardmolen een opknapbeurt. Heel wat verfraaiings- en verfwerken komen aan dit beschermd monument te pas met niet minder dan 115 liter verf, zo legde Jan aan de Samana-leden uit bij een heerlijke tas koffie en gebak. Zo werd het weer een fijne en gezellige namiddag.