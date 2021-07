Okra Kleine-Brogel bakt wafels

Nadat het al eens uitgesteld werd, organiseerde Okra Kleine-Brogel op donderdag 22 juli eindelijk haar wafelbak. Met een lekkere tas koffie of een frisse pint genoten de Okra-leden van versgebakken wafels en elkaars gezelschap.

Het team van Okra Kleine-Brogel besloot eerder al om geen vakantie te nemen, want de tijd van inactiviteit heeft al veel te lang geduurd. In deze ongewone coronatijden werd er veel gefietst en gewandeld. Maar ook de niet-fietsers en niet-wandelaars keken uit naar een leuke gezamenlijke activiteit.

“Na de heropstart op 1 juli en een kiennamiddag was het nu tijd om onze uitgestelde wafelbak te laten doorgaan”, klinkt het bij Okra Kleine-Brogel. “Want wat is er beter dan samen babbelen en genieten van gezelligheid bij een geurende tas koffie, een fris pintje en smullen van een lekkere, versgebakken wafel? Dankbaar en tevreden kijken we weer uit naar onze volgende samenkomst.”