Neos Borgloon start weer met activiteiten

Na maandenlange inactiviteit door corona kon Neos Borgloon eindelijk weer een activiteit organiseren. Het Huis zonder Naam was ‘the place to be’ waar voorzitter Jean de leden met veel plezier weer welkom heette.

De voorzitter bracht tevens het zomerfeest, dat gepland is op 12 augustus in het Fonteinhof, in herinnering en deed een warme oproep voor de deelname aan de provinciale Neos Quiz. De aanwezige leden waren verheugd elkaar weer te zien en er werd dan ook heel wat afgekletst. Hubert stond erop dat het clublied gezongen werd en iedereen deed met veel enthousiasme mee. Mede door de gratis consumpties van het bestuur werd het een fijne namiddag.