De Zwaluw korft in voor Orléans

Op donderdag 22 juli in de namiddag korfde duivenmaatschappij De Zwaluw Hoeselt haar duiven in voor de vlucht van het jaar: Orléans, de droom van alle duivenmelkers.

De inkorving ging door in het lokaal Ter Waert in Hoeselt. Ze ging vervroegd door zodat men vrijdag al zou kunnen lossen, er waren immers ongunstige weersomstandigheden voorspeld voor het weekend. Er waren 15 deelnemers met ongeveer 200 duiven. De winnaar van de vlucht was Sylvain Hollants uit Romershoven.