Oppenheimer blaaskapel laat weer van zich horen

Na een veel te lange culturele stilte, twee afgelaste Bloesemterrassen en een afgelast Oktoberfeest is het tijd dat de Oppenheimers weer van zich laten horen. Dat doen ze met een zomerterras op zondag 1 augustus.

“Het werd hoog tijd dat onze blaaskapel weer van zich liet horen”, zegt voorzitter van De Oppenheimers Willy Bollinne. “Door de coronamaatregelen moesten we al twee keer ons Bloesemterras, dat steeds doorgaat in april, afgelasten. Nu zijn we blij om ons publiek te vergasten op een zomerterras. Ook de muzikanten staan te popelen om weer een optreden te kunnen verzorgen.”

Het Oppenheimers Zomerterras gaat door op zondag 1 augustus op de binnenkoer van B&B ’t Maanhof, Bergstraat 8 in Borlo. Iedereen is er welkom vanaf 13.30 uur. Van 14 tot 17 uur brengen de Oppenheimers dan hun zomers programma. Bij minder goed weer kan er uitgeweken worden naar de grote schuur van ’t Maanhof. Zoals steeds is de toegang gratis.

De geldende coronaregels zoals in de horeca zijn van toepassing, de plaatsen zijn dan ook beperkt. Als je zeker wil zijn van een plaatsje, kan je reserveren bij de leden of via het telefoonnummer 0479/86.15.76.