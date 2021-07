Jerina en Harry uit ‘Huis gemaakt’ hebben hun droomhuis dan toch gevonden

Jerina en Harry uit het VTM-programma Huis gemaakt, hebben in Kortrijk de woning van hun dromen gevonden. De circa 100.000 euro van de crowdfunding besteden ze aan een ruim rijhuis van omstreeks 1900.

Harry Descamps (26) en Jerina Malfait (29) uit Kortrijk grepen naast de overwinning in Huis gemaakt en dat beroerde behoorlijk wat tv-kijkers. Er werd prompt een crowdfunding opgezet om het sympathieke koppel te helpen de woning die ze in het programma hadden gerenoveerd alsnog te kopen. Jerina en Harry besloten na rijp beraad echter dat niet te doen. Het huis waarin ze zoveel energie hadden gestoken bleek uiteindelijk wat krap voor vier personen. Het stel heeft twee kinderen en met het oog op de toekomst bood het pand maar weinig groeimogelijkheden.

Ondertussen hadden zo’n 6.000 mensen wel geld bijeen gebracht en daar zaten Jerina en Harry mee verveeld. Ook al omdat er op de sociale media nogal wat haatberichten aan hun adres werden gepost. De gulle schenkers zelf hadden doorgaan geen moeite met de beslissing van het koppel en hadden er vrede mee dat ze uitkeken naar een woning die helemaal aan hun behoeften tegemoet kwam. “Er moet voldoende plaats zijn én het moet charme hebben. Dan maakt het verder niet zoveel uit of er nog wat moet worden gerenoveerd of niet”, zei Jerina daar over.

Dat karaktervolle huis hebben de twee nu gevonden, zo vertellen ze bij Het Laatste Nieuws. Het gaat om een pand aan de Veldstraat, in de Kortrijkse Sint-Janswijk, waar ze 245.000 euro voor zouden hebben betaald. Het huis dateert van begin de jaren 1900, biedt wat minder luxe dan het huis aan het Volksplein dat ze in Huis gemaakt verbouwden, maar het heeft wel drie in plaats van twee slaapkamers. Het geld van de crowdfundingsactie worden aan de aankoop van hun droomhuis besteed.