Jonge vissers redden achtergebleven vissen na overstroming

Via de sociale media en via de visclubs werden de vissers opgeroepen om reddingsacties te ondernemen voor achtergebleven vissen. Op sommige plaatsen was het water nog te diep en glipten de vissen langs en onder de schepnetten door, maar toch slaagden de vissers erin om heel wat kleinere baarsjes en enkele grotere karpers weer over te zetten naar de aanliggende plassen van Negenoord en Bichterweerd.

Op zaterdagmiddag, in de gietende regen, waren ook Kobe De Groof, Frank Deba en Seppe Roussard van de partij. Gewapend met schepnetten en laarzen trokken de jonge vissers het water in. Al snel bleek dat het water ver boven het peil van hun laarzen uitstak en natte voeten waren dan ook het resultaat. “Kletsnat zijn we”, zei Seppe. “Maar we zijn er toch in geslaagd om enkele vissen te redden. Gelukkig konden we schuilen in het Boyerbölke en bracht de uitbater ons een föhn om alles een beetje te drogen. Ook de warme choco die we van de voorzitter van visclub De Maaskei kregen, zorgde voor een welkome opwarming.”

“We waren blij dat onze ouders ons kwamen ophalen”, klonk het bij Kobe. Maar het avontuur van Seppe, Kobe en Franck bewijst dat ook jonge vissers het hart op de juiste plaats hebben. Vissen vangen is een hobby, maar de zorg voor het visbestand is iets dat elke visser tegenwoordig nauw aan het hart ligt. In de loop van de komende weken zullen zeker de langs de Maas gelegen plassen nauwlettend in de gaten gehouden worden.