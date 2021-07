Neos Kinrooi fietst naar museum ‘Terug in de tijd’

Op dinsdag 20 juli organiseerde Neos Kinrooi een fietsdag. Een fietstochtje maken van 22 of 45 kilometer of gewoon aanwezig zijn voor een gezellige babbel: het was allemaal mogelijk

Langs mooie verkeersarme wegen en met een stralend zonnetje heeft het gezelschap van Neos-leden weer een fijne dag beleefd. “Met de nodige tussenstops voor een dorstlessertje kwamen we rond het middaguur aan in een restaurant in Horn, waar we na een lekkere kom soep en broodjes het mooie museum ‘Terug in de tijd’ mochten bezoeken”, klinkt het. “Daarbij kregen heel wat leden nostalgie en heimwee naar vroeger. De leden gingen eens op de ‘bascule’ van vroeger staan, die volgens sommigen toch niet het juiste gewicht aangaf, want thuis was het gewicht toch enkele kilo's minder. Onze penningmeester begon dan weer te rekenen op een telraam en ook de oldtimers, gereedschappen, kleren, hoeden en kinderspullen mochten op veel bijval rekenen.” Intussen kijken de leden weer uit naar de volgende activiteit: het zomerfeest van Neos.

Is Neos Kinrooi misschien ook iets voor u? Alel info op www.neosvzw.be/kinrooi