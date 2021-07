Vierde judogoud op Olympische Spelen voor gastland Japan dankzij Shohei Ono

Shohei Ono legde maandag voor Japan beslag op een vierde gouden medaille in het judo op de Olympische Spelen in Tokio. Ono won in Rio 2016 al goud bij de -73kg en deed dat kunststukje nog een keer over op eigen bodem. In de finale was hij te sterk voor de Georgiër Lasha Shavdatuashvili. De bronzen medailles waren voor An Changrim uit Zuid-Korea en Tsogtbaatar Tsend-Ochir uit Mongolië.