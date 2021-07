P!nk wil boete betalen van Noorse beachhandsbalsters die geen bikinibroekje willen dragen

De Amerikaanse zangeres P!nk wil de boetes van de dames van het Noorse strandhandbalteam betalen. De dames speelden tijdens het Europese beachhandbaltoernooi tegen Spanje namelijk in shortjes en niet in bikinibroekjes zoals de regels voorschrijven. Eerder al had de internationale handbalfederatie gedreigd met boetes als ze de shortjes zouden dragen.