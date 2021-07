Aldi brengt badpakken met logo op de markt

Aldi doet mee aan de logotrend en treedt zo in de voetsporen van veel luxelabels. De Duitse supermarktketen gaat immers badpakken uitbrengen met de volledige merknaam op de ontwerpen. Het resultaat ligt vanaf woensdag 28 juli bij onze noorderburen in de winkels.

Zwemmen in een badpak van den Aldi: Nederlandse fans van de supermarkt kunnen er vanaf woensdag mee in het water plonsen. De eenvoudige ontwerpen zijn in blauw en wit, waarbij de drukletters van het merk over het stuk textiel staan verspreid.

En er is meer. Ook slippers, sokken, een picknickkleed en een koeltasje maken deel uit van de collectie. Met deze creaties knipoogt de budgetvriendelijke keten naar luxelabels. Onder meer het Italiaanse Gucci heeft veel stuks in de zomerlijn met de volledige merknaam erop. “Veel modehuizen spelen in op een squad-gevoel. Het is zowaar te vergelijken met mensen in de sportwereld die strepen op hun wangen trekken. Het is een manier voor mensen om aan te tonen dat ze op dezelfde manier denken. Een manier om te tonen: ik zit in jouw team”, zei stylist Jody Van Geert eerder in een interview over de populariteit van grote logo’s op kleding.

Wie zich aan het zwembad of op het strand liever fan toont van het biermerk Schultenbräu, kan dat overigens ook met items uit een andere zomerse designlijn van Aldi. Daar zit ook een badpak bij. Het slechte nieuws voor Belgische geïnteresseerden? De collectie is momenteel niet te koop in de Belgische Aldi-vestigingen, wel in Nederland.