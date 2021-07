Rivaliserende apenbendes vechten het uit op een kruispunt, automobilisten staan doodsangsten uit

Een mens kan al eens vechten voor een snackje maar een bende apen blijkbaar ook. In Thailand worden sinds de coronacrisis de apen in Lopburi minder gevoederd door toeristen. En dat kan een heuse strijd opleveren tussen apenbendes. Op een druk kruispunt beleven automobilisten de schrik van hun leven in hun wagen wanneer twee bendes van honderden apen het uitvechten.

Toeschouwer Khun Itiphat zei: “Ik was in een gebouw in de buurt van de tempel toen ik de apen hoorde gillen. Ze begonnen zelfs te worstelen.” Buurtbewoners denken dat een van de troepen rondzwerft over het terrein van de oude tempel - een populaire toeristische attractie waar de lokale bevolking hen te eten geeft - terwijl de andere bende uit een verlaten bioscoop komt iets verderop.

Het gebeurt wel vaker dat apenbendes vechten om eten maar nu de buitenlandse toeristen steeds langer afwezig blijven, wordt de strijd om eten steeds groter. Met heuse vechtpartijen als gevolg.

Lokale ambtenaren hebben ook geprobeerd het aantal apen onder controle te houden door massale sterilisatieprogramma’s uit te rollen. Supakarn Kaewchot, een dierenarts van de overheid, zei: “De apen zijn er zo aan gewend dat toeristen ze voeren en de stad biedt geen ruimte voor hen om voor zichzelf te zorgen.”

Nu de toeristen weg zijn, worden de apenbendes agressiever en hebben ze al met mensen gevochten om voedsel te vinden. “Ze vallen gebouwen binnen en dwingen de lokale bevolking hun huizen te ontvluchten,” zegt de dierenarts. (pebs)